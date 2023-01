Würzburg

04:00 Uhr

"Mein Lokal, Dein Lokal" bittet wieder in und um Würzburg zu Tisch: Diese fünf Restaurants sind dabei

Plus Ab Montag beweisen wieder fünf Restaurants aus Ochsenfurt, Eibelstadt, Randersacker und Würzburg bei "Mein Lokal, Dein Lokal" ihr Können. Warum sie mitmachen.

Von Julia Rüther

Ab kommendem Montag treten in der beliebten Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ auf Kabel Eins wieder fünf Gastronominnen und Gastronomen aus Würzburg und Umgebung gegeneinander an. Eine Woche lang sind sie jeden Abend in einem anderen Restaurant zu Gast und bewerten anschließend das Ambiente, die Einrichtung und natürlich vor allem das Essen. Aufgetischt wird jedes Mal ein Drei-Gänge-Menü.

