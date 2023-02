"Mein Lokal, Dein Lokal": Im Würzburger Luisengarten wird mit dem Reis gesprochen – auch in der Nacht

Plus Hassan Arjmand konnte Fernsehkoch Mike Süsser mit seiner persischen Küche beeindrucken. Dagegen schienen seine Mitstreitenden nicht bereit für Neues.

Als Kabel Eins anrief und Hassan Arjmand einlud, mit seinem Würzburger Restaurant "Luisengarten" bei der Kochshow "Mein Lokal, Dein Lokal" mitzumachen, sei er ganz überrascht gewesen, erzählt der 34-Jährige im Gespräch mit der Redaktion. Durch die Teilnahme erhoffe er sich vor allem, die persische Küche in der Stadt bekannter zu machen. "Aber natürlich möchten wir auch gerne den Preis gewinnen", gesteht er.