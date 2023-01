Ochsenfurt

19:00 Uhr

"Mein Lokal, Dein Lokal": Warum das Flockenwerk in Ochsenfurt vom Profikoch hochgelobt wurde

Plus Weniger begeistert zeigte sich die Konkurrenz. Warum es bei der TV-Sendung in Ochsenfurt auch viel zu meckern gab und wie viele Punkte das Flockenwerk holen konnte.

Von Julia Rüther Artikel anhören Shape

Es war ein ganz spannendes Erlebnis, gefilmt zu werden, erzählt Andreas Bundschuh, Inhaber des Flockenwerks in Ochsenfurt. Über seinen TV-Auftritt bei "Mein Lokal, Dein Lokal" berichtet er: "Man muss ja auch erstmal reinkommen, wo man bei so vielen Kameras am besten hinschaut". Genau wie die anderen vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kochshow ist der 40-Jährige unerfahren im Umgang mit den Kameras. Er macht mit seinem Restaurant den Wochenauftakt in der Sendung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen