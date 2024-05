Schweinfurt

11.05.2024

"Meine ersten Therapiesitzungen hatte ich mit Mitte zwanzig": Eine Schweinfurter Lehrerin erzählt über ihr Leben mit Depressionen

Vor ihrem Fenster im Schlafzimmer beschloss Marianne, dass ihr Leben so nicht weitergehen kann. Die 54-jährige Lehrerin leidet seit dem jungen Erwachsenenalter unter Depressionen und Burn-out.

Plus Mit Mitte 20 bekommt Marianne ihren ersten Burn-out. Doch immer wieder kämpft sie sich zurück. Wie die Schweinfurterin gelernt hat, mit der Erkrankung zu leben.

Von Marcel Dinkel

Dieser Moment, als Marianne nachts schlaflos am Fenster ihres Schlafzimmers stand. Als sie das Gefühl hatte, lebendig begraben zu sein und keine Luft mehr zu bekommen. Ihre Gedanken rasten. Bis zu einem Punkt, an dem sie sich entscheiden musste. "Bin ich bereit für die Auseinandersetzung mit mir selbst oder springe ich?" Irgendwas muss es doch in dieser Dunkelheit geben, sagte sie sich immer und immer wieder. Sie entschloss sich dazu, nicht zu springen und stattdessen den Kampf mit sich aufzunehmen – auch aus Liebe zu ihrer Familie, wie sie heute erzählt.

Eigentlich führt Marianne ein ganz normales Leben. Ein Haus im Grünen, eine glückliche Ehe, zwei gesunde Kinder und ein erfüllender Job als Lehrerin in einer Schweinfurter Schule. Doch immer wieder durchlebt sie Phasen, wo alles in ihrer Welt um sie herum zusammenbrechen zu droht.

