Würzburg

01.04.2024

Meinung: Söder wettert vor Kameras gegen Cannabis - und vergisst dabei glatt in Bayern die Regeln umzusetzen

Plus Jetzt darf gekifft werden, der Ministerpräsident hat eine harte Hand angekündigt. Doch ausgerechnet im Freistaat sind zum Start viele Fragen offen, meint unsere Autorin.

Von Gina Thiel

Seit der Bundestag Mitte Februar die Cannabislegalisierung beschlossen hat, stellt sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder klar gegen das Gesetz. In zahlreichen Interviews kündigte der CSU-Chef nicht nur an, "das Gesetz extremst restriktiv" anzuwenden. Er empfahl Kifferinnen und Kiffern auch gleich aus Bayern wegzuziehen.

Söder selbst hält von Cannabis-Konsum so viel wie der Grinch von Geschenken an Weihnachten. Neben ideologischen Gründen spricht er einen wichtigen Punkt an: den Jugendschutz. Dieser müsse "höchste Priorität haben", sagt er. Und hat damit natürlich recht. Genau deshalb hat die Ampel-Regierung die strengen Regeln ja aufgestellt, die an die Teillegalisierung geknüpft sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

