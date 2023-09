Würzburg

17.09.2023

Meinung: Zwei Tote durch Gewalt in neun Tagen – das macht Angst und überfordert uns. Was kann jetzt helfen?

Plus Statt Schuldzuweisungen, Vorurteilen und Hetze Raum zu geben, sollten wir innehalten und Mitgefühl zeigen für die Opfer und alle, die Ihnen nahestehen.

Von Ivo Knahn

Es sind keine zehn Tage vergangen, seit in Lohr ein 14-jähriger Junge von einem Gleichaltrigen erschossen wurde. Jetzt der nächste tödliche Streit: Ein 22 Jahre junger Mann ersticht am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen 28-Jährigen in der Würzburger Innenstadt. Nur wenige Meter entfernt vom Barbarossaplatz, wo im Juni 2021 ein Mann drei Frauen erstochen und mehrere Menschen verletzt hat.

Unweigerlich vermischen wir diese drei Taten in unseren Gedanken und Gefühlen. Die Taten sind in ihrer Grausamkeit nicht greifbar, sie überfordern uns. Wir wollen nicht wahrhaben, dass Menschen in unserer Stadt umgebracht werden.

