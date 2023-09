Würzburg

Messerattacke nach Streit in Würzburger Innenstadt: 28-Jähriger ist tot, zwei Menschen schwer verletzt

Plus Großer Polizeieinsatz am Sonntagmorgen in Würzburg: Mit einem Messer hat ein Mann einen anderen getötet und mehrere verletzt. Der mutmaßliche Täter hat sich gestellt.

Von Andreas Jungbauer, Gina Thiel, Manfred Schweidler, Torsten Schleicher

In der Würzburger Innenstadt hat am frühen Sonntagmorgen ein Mann mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen. Ein 28-Jähriger starb an den Folgen seiner Verletzung im Krankenhaus, wie Polizeisprecher Philipp Hümmer vom Polizeipräsidium Unterfranken inzwischen auf Nachfrage bestätigte. Zwei weitere Männer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Tatort am Kreisel vor Stift Haug ist weiträumig abgesperrt, die Spurensuche und die Ermittlungen der Polizei laufen.

Was wir wissen

Was ist passiert? Im Umfeld des nahegelegenen Clubs "Studio" kam es laut dessen Geschäftsführer zwischen 4.15 und 4.30 Uhr auf offener Straße zu einem gewalttätigen Streit. Dies bestätigt inzwischen auch Polizeisprecher Hümmer: Es habe eine offenbar länger dauernde Auseinandersetzung zwischen dem Täter und drei Männern im Bereich der Haugerpfarrgasse auf der Straße gegeben. "Diese eskalierte, als der 22-Jährige den Männern Stich- und Schnittverletzungen zufügte," sagt Hümmer. Dann sei der Tatverdächtige geflohen.

