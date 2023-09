Würzburg

17:00 Uhr

Messerattacke vor Stift Haug in Würzburg: Studio-Geschäftsführer Christian Reitlinger schildert die Ereignisse der Nacht

Christian Reitlinger wurde am Sonntagmorgen von seinem Mitarbeiter über die Geschehnisse in der Haugerpfarrgasse informiert.

Plus Seine Türsteher waren vor Ort, als sich am Sonntagmorgen die tödliche Auseinandersetzung ereignete: Christian Reitlinger spricht über das Geschehen und seine Gedanken.

Von Gina Thiel, Torsten Schleicher

Nur wenige Menschen sind in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der Haugerpfarrgasse unterwegs. Von dem, was sich wenige Stunden zuvor an dem Kreisverkehr vor der Kirche Stift Haug zugetragen hat, ahnen sie nichts. Die Polizei hat den Bereich rund um den Haugerkirchplatz weiträumig abgesperrt. Hinter dem rot-weißen Polizeiabsperrband sichern Beamtinnen und Beamte die Spuren vom Tatort. Auch ein Spurensuchhund ist im Einsatz.

Es ist noch dunkel, als der Ort Stunden zuvor Schauplatz einer tödlichen Auseinandersetzung wird. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es zwischen 4.15 Uhr und 4.30 Uhr, als es auf offener Straße zu einem gewalttätigen Streit zwischen einem 22-Jährigen und drei weiteren Männern kommt. Die Auseinandersetzung eskaliert, dann soll der junge Mann ein Messer gezogen und den drei anderen schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Ein 28-Jähriger erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen, zwei weitere Männer werden schwerverletzt in die Klinik gebracht, sind aber außer Lebensgefahr, wie die Polizei später mitteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

