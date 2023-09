Würzburg

17:00 Uhr

Messerattacke vor Stift Haug: Nun spricht der Vater des Opfers über Verlust, Anteilnahme und seine Facebook-Postings

Christoph R. hat am vergangenen Sonntag seinen 28-jährigen Sohn durch eine Messerattacke in Würzburg verloren.

Plus Auf Facebook meldete sich Christoph R. schon kurz nach dem Tod seines Sohnes zu Wort. Jetzt erzählt er von den vergangen Tagen - und erklärt vorschnelle Postings.

Noch keine Woche ist die tödliche Messerattacke am Haugerkirchplatz in Würzburg her. Der 28-jährige Alex R. verlor am Sonntagmorgen sein Leben, nachdem er einer jungen Frau zu Hilfe geeilt war. Der mutmaßliche Täter hatte eine junge Frau angegriffen und den Würzburger und zwei weitere Männer mit einem Messer schwer verletzt. Seit Montag ist der 22-Jährige in Untersuchungshaft.

Nun spricht der Vater des Opfers, Christoph R., zum ersten Mal über das, was er die vergangenen Tage durchgemacht hat.

