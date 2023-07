Metall und Elektro: Viele Unternehmen denken über Abwanderung aus Unterfranken nach

Plus Der wichtigen Metall- und Elektroindustrie in Unterfranken geht die Luft aus. Das könnte bald gravierende Folgen haben, behauptet der Fachverband bayme/vbm.

Die Metall- und Elektroindustrie ist eine tragende Säule der unterfränkischen Wirtschaft. Doch sie bröckelt: Weil sich die Lage verschlechtert, wollen offenbar immer mehr Unternehmen zumindest Teile ihres Betriebs verlagern.

Das geht aus dem Konjunkturbericht des Branchenverbandes bayme/vbm hervor, der jetzt in Würzburg vorgestellt wurde. Demnach geben 65 Prozent der befragten Betriebe an, dass sich ihre Standortbedingungen verschlechtert haben. Teure Energie, hohe Arbeitskosten, steigende Bürokratie und der allgegenwärtige Fachkräftemangel trügen dazu bei.