Meteor verglüht am Himmel über Franken: "Ich dachte zuerst, es seien Blitze"

So ähnlich könnte der Himmel über der Rhön am späten Montagabend geleuchtet haben. Aktuell ist dieses Foto aber nicht. Der Meteor-Schnappschuss ist Motty Henoch in der Zeit der Perseiden 2020 am Kreuzberg gelungen.

Plus Ein helles, grünes Leuchten war am Montag am Himmel über Bayern und Süddeutschland zu sehen. Experten bestätigen: Es war ein Meteorit, von dem womöglich Reste zu finden sind.

Von Ines Renninger, Nicole Schmidt

In Süddeutschland und einigen europäischen Ländern ist am Montagabend ein helles, grünes Leuchten am Himmel zu sehen gewesen, über das im Internet viele Userinnen und User berichten.

Sabine Frank, Mitinitiatorin und Koordinatorin des Sternparks Rhön bestätigt auf Nachfrage, dass es sich um eine Feuerkugel, also einen größeren Meteor bzw. eine Sternschnuppe handelte, die am Himmel zu sehen war und dort verglüht ist. Sie selbst habe den Meteoriten jedoch nicht gesehen.

