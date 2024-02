Würzburg/Schweinfurt

10:45 Uhr

Meteorologe über den Rekord-Februar in Unterfranken: "Wir haben fast einen Durchschnitts-April erreicht"

Plus Die Grundwasserstände in Unterfranken erholen sich in den bisher sehr nassen Wintermonaten. Warum Experten trotzdem keine Entwarnung geben.

Von Angelika Kleinhenz

Auch wenn der Winter noch nicht vorbei ist, sind sich Meteorologen in einem einig: Seit Oktober vergangenen Jahres war es in Unterfranken ausgesprochen nass - und vor allem im Februar für die Jahreszeit viel zu warm.

"Der Februar bricht bisher alle Rekorde", sagt Udo Feldinger, Wettertechniker beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Im Februar lag die Durchschnittstemperatur in Unterfranken in den ersten drei Wochen des Monats etwa 7 Grad über dem Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Bezeichnend: "Es gab kaum Frosttage", sagt Feldinger. Frosttage sind Tage, an denen die Temperatur mindestens einmal im Laufe des Tages unter 0 Grad sinkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen