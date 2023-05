Kitzingen

27.05.2023

Michael Patrick Kelly im Interview: "Konzerte sind mein Lebenselixier"

Michael Patrick Kelly macht auf seiner Open-Air-Tour 2023 in Kitzingen Station: Am 16. Juni spielt er am Stadtbalkon.

Plus Am Freitag, 16. Juni, spielt Michael Patrick Kelly auf dem Stadtbalkon in Kitzingen. Warum er gerne in Kleinstädten auftritt und welche Werte ihm wichtig sind.

Von Daniela Röllinger

"Wonders", "Beautiful Madness", "Best Bad Friend" – wer Radio hört, trifft eher über kurz als über lang auf einen Hit von Michael Patrick Kelly. Am Freitag, 16. Juni, kommt der irisch-amerikanische Musiker, der schon als Kind mit der Kelly Family durch Europa tourte und seit vielen Jahren als Solokünstler Erfolge feiert, für ein Konzert nach Kitzingen.

Michael Patrick Kelly: Eine Tour bedeutet schon viel Reiserei und viele Kilometer. Aber wenn ich auf der Bühne stehe und singe, ist das vergessen. Konzerte sind mein Lebenselixier. Da bin ich jeden Abend high, ohne irgendeine Substanz zu nehmen. Die Menschen geben uns Musikern ganz viel positive Energie, wenn sie mitmachen, wenn sie sich freuen, aber auch, wenn sie bei einem Song sentimental werden und mal Tränen fließen. Das ist der Grund, warum ich das mache.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

