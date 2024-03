Würzburg

26.03.2024

Michelin-Auszeichnung 2024: Sternstunde für fünf Restaurants aus Unterfranken

Wer erhält wieder einen der begehrten Sterne? In Deutschland sind etwa zwei Dutzend Testerinnen und Tester anonym im Einsatz - auch in fünf ausgezeichneten Lokalen in Unterfranken und dem Main-Tauber-Kreis.

Plus Wer sich einen Michelin-Stern erkocht hat, gehört zur Crème de la Crème der Gastronomie. Wer aus der Region steht im neuen Sterne-Buch, das erst im Mai erscheint?

Von Manfred Schweidler

In Deutschland gibt es so viele Sterne-Restaurants wie nie zuvor. Insgesamt 340 Betriebe können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des Gourmetführers "Guide Michelin" schmücken. Das sind die fünf Sterne-Restaurants in der Region, inklusive Main-Tauber-Kreis:

1. Kuno 1408 im Hotel Rebstock in Würzburg

Hier war die Freude besonders groß: Küchenchef Patrick Grieshaber und sein Freund Robin Hofmann haben den Stern zurückerobern können, der im Rebstock mit dem Weggang von Daniel Schröder verloren gegangen war. Die beiden neuen Chefs wollen Gemüse wieder mehr in den Vordergrund rücken, dabei aber nicht auf Fleisch und Fisch verzichten. Ihre Vision: Die fränkische Küche international verfeinern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen