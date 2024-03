Würzburg

04:00 Uhr

Mietprellung, Schimmel und verärgerte Gäste vor verschlossenen Türen: Pizzeria "480 Grad" in Würzburg geschlossen

In der Pizzeria 480 Grad in Würzburg sollen schlimme Zustände geherrscht haben. Inzwischen hat das Lokal geschlossen.

Plus Gäste bekommen Reservierungsbestätigungen und stehen dann vor verschlossenen Türen. Und auch die Lebensmittelkontrolle Würzburg ist bereits auf das Lokal aufmerksam geworden.

Von Gina Thiel

Was ist los bei der neapolitanischen Pizzeria "480 Grad" an der Juliuspromenade in Würzburg? Seit Wochen ist das Lokal verlassen. Bei Google findet man nur den Verweis "dauerhaft geschlossen" und in den Bewertungen tummeln sich zahlreiche Negativ-Kommentare von verärgerten Gästen, die trotz Reservierungsbestätigung vor verschlossenen Türen standen. Und als wäre das alles nicht genug, spricht der Vermieter des Lokals von dreckigen Zuständen und Mietschäden im fünfstelligen Bereich.

"Meine vorherige 5-Sterne-Bewertung musste ich leider ändern, nachdem auch wir (wie so viele andere hier) trotz Reservierung und Erinnerungsmail vor verschlossenen Türen standen", schreibt eine Google-Nutzerin. Ein anderer schreibt, dass er am Geburtstag seiner Frau vor verschlossenen Türen stand. Auch er habe zuvor eine Bestätigungs-E-Mail für seine Reservierung erhalten.

