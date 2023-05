Kitzingen

17:00 Uhr

Millionending für Kitzingen: Die Stadt wird Bildungsstandort für den öffentlichen Dienst in Nordbayern

Plus Die Bayerische Verwaltungsschule baut in der Kreisstadt ein großes Bildungszentrum. Was verbirgt sich hinter dem Großprojekt, und was heißt das für die Kreisstadt?

Für das in die Schlagzeilen geratene Grundstück der Kitzinger Schützengesellschaft zeichnet sich eine überraschende Lösung ab. Nachdem im vergangenen Jahr die diffusen Pläne eines unbekannten Investors gescheitert sind, das 16.000 Quadratmeter große Gelände am Steigweg mit mehrstöckigen Wohnblocks zu bebauen, soll dort jetzt ein Bildungszentrum der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) errichtet werden. Bei der BVS werden Schülerinnen und Schüler seit mehr als 100 Jahren fit gemacht für eine Karriere im öffentlichen Dienst. Fünf Standorte gibt es im Freistaat, zwei in Nordbayern.

Von der Entscheidung des zwölfköpfigen BVS-Verwaltungsrats zugunsten Kitzingens erfuhr OB Stefan Güntner ( CSU) am Dienstag gegen 16 Uhr telefonisch. "Unsere Arbeit von einem Jahr hat sich ausgezahlt", sagte er in einer ersten Reaktion.

