Millionengewinn: 68-Jährige aus Unterfranken hat im Lotto gewonnen und verrät ihrem Mann noch nichts

Plus Das knappe Geld bereitete einer Großmutter aus Unterfranken Sorge. Ihr Mann muss noch arbeiten. Doch das könnte sich ändern, wenn er von dem Lotto-Gewinn erfährt.

Aus der Zeitung hat eine Frau aus Unterfranken von ihrem Lotto-Glück erfahren: 6, 11, 12, 20, 25, 37. Erst konnte es die langjährige Lotto-Spielerin gar nicht glauben, dann wurde ihr bewusst: Das sind sechs Richtige. Jetzt ist sie Millionärin.