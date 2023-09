Lohr

Ministerpräsident Söder in Lohr zu dem Fall des getöteten 14-Jährigen: "Wir trauern mit der ganzen Familie"

Ministerpräsident Markus Söder war am Dienstag in Lohr (Lkr. Main-Spessart). Er äußerte sich zu dem Fall des getöteten 14-Jährigen.

Markus Söder war am Dienstag in Lohr zum Spatenstich für das neue Zentralklinikum Main-Spessart. Er zeigte sich betroffen von der Tötung eines 14-Jährigen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich am Montag bei einem Besuch in Lohr (Lkr. Main-Spessart) betroffen vom gewaltsamen Tod des 14-jährigen Jungen wenige Tage zuvor gezeigt: "Es tut mir wahnsinnig leid um einen jungen Menschen. Was für ein Unglück, was für eine schreckliche Tat. Wir trauern mit der ganzen Familie." Söder war zum Spatenstich für das neue Zentralklinikum Main-Spessart in der Kleinstadt am Rande des Spessarts angereist.

"Der Tod des eigenen Kindes ist das Schrecklichste, was einem passieren kann", sagte der Ministerpräsident weiter. Er hoffe, dass die Tat bald aufgeklärt ist. Die Veranstaltung war überschattet von dem Tötungsdelikt auf einem Schulgelände, das auch dort, wie dieser Tage in ganz Lohr, eines der Hauptgesprächsthemen war.

