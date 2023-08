Volkach

12.08.2023

Ministerpräsident Söder lobt Volkach: "Das Oktoberfest ist toll, aber das Fränkische Weinfest schlägt alles"

Einzug der Ehrengäste auf dem Volkacher Weinfestplatz: Den Tross mit Ministerpräsident Markus Söder (hinten, Mitte) führten Bürgermeister Heiko Bäuerlein, Volkachs Weinprinzessin Valentina Langer, der Volkacher Ratsherr Franz Lang und die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann (vorne von links) an.

Plus Mit einer Charmeoffensive eröffnete Markus Söder das 73. Fränkische Weinfest in Volkach. Schon am ersten Abend kamen rund 10.000 Gäste auf den stimmungsvollen Weinfestplatz.

Von Peter Pfannes

Sommerliche Temperaturen sorgten am Freitagabend für einen Bildbuchstart beim Fränkischen Weinfest in Volkach. Rund 10.000 Besucher erlebten bei der 73. Auflage des größten Weinfests Frankens unter freiem Himmel auf dem Festplatz einen stimmungsvollen Auftakt. Mittendrin der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder, der das Volkacher Weinfest zusammen mit der Fränkischen Weinkönigin Eva Brockmann und den Lokalmatadoren des Weinadels eröffnete.

Während sich das Weinfestgelände am Abend zunehmend füllte, empfing Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein in alter Tradition die Ehrengäste der Stadt vor dem Rathaus. Eine halbe Stunde früher als angekündigt, marschierte Ministerpräsident Söder auf den Marktplatz. Dutzende von Smartphones wurden gezückt, um diesen Moment festzuhalten.

