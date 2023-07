Kitzingen

13:00 Uhr

Misstöne nach der Tour von Patrick Kelly und Wincent Weiss: Die Konzerte am Main haben jetzt ein Nachspiel

Tausende Fans jubeln Wincent Weiss am 17. Juni bei seinem Auftritt am Kitzinger Stadtbalkon zu. Fast ebenso viele sind es außerhalb des Festgeländes.

Plus Tausende lauschten im Juni am Kitzinger Flussufer den angesagten Künstlern, aber nicht alle zahlten dafür. Das bringt die Stadt in Nöte – und auf ziemlich verrückte Ideen.

Von Eike Lenz

Zweieinhalbtausend Menschen bei Jan Delay, noch einmal so viele bei Michael Patrick Kelly und "mehrere Tausend" bei Wincent Weiss. Wie viele genau es waren, kann keiner genau sagen, denn die Dunkelziffer ist hoch. Und genau das ist das Problem: dass Hunderte, wenn nicht Tausende, rund um das Festgelände, zu Lande und zu Wasser, die Konzerte am Kitzinger Mainufer genossen, ohne dafür zu bezahlen. Für lau also. Oder wie Oberbürgermeister Stefan Güntner sagt: "Viele saßen da und haben, na ja, die Konzerte schmarotzt." Das sind ziemliche Misstöne nach drei ziemlich gelungenen Abenden mit flirrenden Sommergefühlen. Und die Frage ist jetzt: Welche Folgen hat das für künftige Veranstaltungen?

Drei große Künstler binnen sieben Tagen auf der Bühne am Stadtbalkon – das gibt es nicht alle Tage in einer Kleinstadt wie Kitzingen. Ausverkauft hieß es bei manchem Konzert, aber so ganz richtig war das wohl nicht. "Wir hätten doppelt so viele Tickets verkaufen können", sagt der OB. Statt sich aber für 60 oder 70 Euro eine Karte zu kaufen, suchten viele Menschen sich lieber ein lauschiges Plätzchen im Umfeld des Stadtbalkons.

