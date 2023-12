Misthaufen vor Würzburger Grünen-Büro: Das sagt die Grünen-Kreisvorsitzende zu der anonymen Aktion

In der Nacht auf Samstag wurde ein Misthaufen vor dem Grünen-Büro in der Würzburger Textorstraße abgekippt. Was bisher zu der Aktion bekannt ist.

Ein Weihnachtsgeschenk war das sicher nicht: Ein Misthaufen wurde offenbar in der Nacht zum Samstag vor dem Eingang zum Büro der Grünen in der Würzburger Textorstraße abgeladen. Dort befindet sich außer der Geschäftsstelle der Kreisverbände Würzburg-Stadt und Würzburg Land auch ein Büro der Grünen-Europaabgeordneten Henrike Hahn.

Der nicht allzu große Misthaufen wurde direkt am Tor des Gebäudes abgeladen. Auf einem Schild war die Losung "Dieser Mist ist mehr wert als eure Politik" zu lesen, daneben lag ein grüner Gummistiefel. Entdeckt wurde der Haufen laut Simone Artz, Kreisvorsitzende der Grünen Würzburg-Stadt, wohl gegen Mitternacht. "Ich habe das dann der Polizei gemeldet", so Artz gegenüber der Redaktion.

Rechtlich sei die Sache möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit wegen illegaler Müllablagerung. Genau stehe das aber noch nicht fest, so Pressesprecher Martin Kuhn vom Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage. Wer den Misthaufen vor das Grünen-Büro gekippt hat, ist derzeit ebenfalls nicht bekannt. Von der Machart her ordnet sich die Aktion aber in die Proteste der Bauern in den vergangenen Tagen ein.

Landwirte protestieren gegen Sparpläne der Ampel-Regierung

Die Landwirte wehren sich derzeit massiv gegen Pläne der Ampel-Regierung, Subventionen für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Protestaktionen gab es auch in Unterfranken. Erst vor einer Woche hatten Bauern vor den Parteibüros von SPD und Grünen in Schweinfurt Mist abgeladen, am Montag waren in Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) Steine vor das Büro der Grünen-Bundestagsabgeordneten Manuela Rottmann gekippt worden.

In Schweinfurt und Hammelburg hatte es sich um Proteste mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehandelt. Davon kann in Würzburg keine Rede sein. "Es scheint keinen allgemeinen Aufruf dazu gegeben zu haben", sagt Simone Artz, "derzeit geht man davon aus, dass es sich um eine Einzelaktion handelt".

Grünen-Kreisvorsitzende Artz äußert Verständnis für Sorgen der Landwirte

Die Motivation der Bauern-Proteste könnten die Würzburger Grünen indes verstehen: "Wir haben als Grüne in Unterfranken einen Brief an unsere Fraktionsvorsitzenden, an unseren Bundesvorstand und Robert Habeck geschrieben. Gerade als grüner Bezirk Unterfranken, der sehr ländlich geprägt ist, haben wir besonders für kleine Landwirte, die die Maßnahmen hart treffen, volles Verständnis." Allerdings sei es ähnlich wie bei den Protesten der Letzten Generation: "Die Mittel des Protests sind nicht akzeptabel."

Am Samstagnachmittag war der Misthaufen in der Textorstraße wieder abgeräumt. Wie Polizeisprecher Kuhn sagte, habe die Feuerwehr den Haufen beseitigt.