Bischofsheim

11:00 Uhr

Mit 14 verliebt, mit 71 vor den Traualtar: Die Geschichte von Claudia Henriette und Hansgeorg Weis aus Bischofsheim

Plus Drei Hochzeiten und ein Beinahe-Todesfall: 57 Jahre mussten vergehen, bis sich die zwei Rhöner endlich fanden. Warum eine anonyme E-Mail dabei ein Glücksfall war.

Von Gerhard Fischer

Ja, die Liebe. Sie kann ganz schön in die Knochen gehen. Und Jahrzehnte brauchen, bis sie sich erfüllt wie ein altes Versprechen. Irgendwann im Jahre 1968 nahm Hansgeorg nicht den letzten Bus ins Rhönstädtchen Bischofsheim, sondern den letzten Zug von Fulda, um länger bei seiner Claudia Henriette sein zu können. Also stand er abends am Bahnhof von Gersfeld im Hessischen und nahm den Marsch auf sich: den schweißtreibenden Berg hoch zur Schwedenschanze, und dann hinunter über Oberweißenbrunn und Frankenheim nach Hause. Zwölf knochenharte Kilometer, gut drei Stunden Fußmarsch.

Hansgeorg Weis: "Ich habe halt immer zu wenig geredet"

"Warum hast Du mir das damals nicht erzählt?", fragt Claudia Henriette ihren Hansgeorg 55 Jahre später im gemeinsamen Wohnzimmer in Bischofsheim. Auf Sofalehne und Wohnzimmerschrank sind Dutzende kleiner Teddybären drapiert. Der Tisch ist überladen von Blumenkränzen, Geschenkkörben, Weinpräsenten und zig Glückwunschkarten. Wenn man erst mit 71 heiratet, freut sich erst recht alle Welt mit dem frischvermählten Paar.

