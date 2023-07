Würzburg

04:00 Uhr

Mit 80 noch Physik-Professor an der Uni Würzburg: Herr Hanke, wie halten Sie sich geistig und körperlich so fit?

Plus Seniorprofessoren und -professorinnen bringen viel Wissen und Erfahrung ein. Was Physiker Werner Hanke motiviert und wie er mit Veränderungen zurechtkommt.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Er ist einer der dienstältesten Professoren Bayerns und forscht noch Woche für Woche an der Uni Würzburg: Für Physiker Werner Hanke, der an diesem Samstag 80 Jahre alt wird, ist die Wissenschaft keine Arbeit, sondern Leidenschaft. Im Gespräch verrät er, warum er auch in hohem Alter nicht locker lässt, was ihn so fit hält und wie er mit all den Veränderungen zurechtkommt.

Hanke

Prof. Werner Hanke: Physik war mein großes Hobby schon zu Oberschulzeiten. Diese Leidenschaft – neben dem Sport – hat mich durch das Studium und meine ganze Forschungszeit begleitet. Ich durfte ja an den besten Plätzen der Welt, viele Jahre in den USA, arbeiten. Was ich heute im Rahmen meiner Seniorprofessur tue, empfinde ich nicht als Arbeit und Verpflichtung, sondern gemeinsam mit dem Sport als Erfüllung und Genugtuung.

