Mit Auto oder Fahrrad? Mit dem ÖPNV oder zu Fuß? Eine Untersuchung zeigt, wie sich Menschen in Würzburg fortbewegen

Eine Umfrage zeigt, mit welchen Verkehrsmitteln die Menschen in Würzburg von A nach B kommen. Unter den Stadtteilen gibt es dabei teils große Unterschiede.

Die Straßenbahn sorgt für eine vergleichsweise hohe Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Würzburg, günstigere Ticketpreise wären für eine Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer das wichtigste Mittel, um den ÖPNV-Anteil am städtischen Verkehr weiter zu steigern. Das sind nur zwei von vielen Ergebnissen einer groß angelegten Mobilitätsbefragung der Würzburger Bevölkerung, die kürzlich im Stadtrats-Ausschuss für Planung, Umwelt und Mobilität vorgestellt wurden.

30 Jahre ist die letzte Befragung her, die neuen Daten sollen als Grundlage für die Aufstellung eines nachhaltigen Verkehrsentwicklungsplans für Würzburg dienen, den die Verwaltung kürzlich in Auftrag gegeben hat. "Das Thema Verkehr polarisiert sehr stark. Daher ist es wichtig, dass man die Bürgerinnen und Bürger hört und mitnimmt", betonte Klima-Bürgermeister Martin Heilig (Grüne).