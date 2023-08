Schweinfurt/Münnerstadt

04:00 Uhr

Mit Auto oder Zug zur Arbeit? Dieser Selbstversuch zeigt: Der ÖPNV auf dem Land funktioniert

Plus Redakteur Oliver Schikora hat getestet, wie er mit der Bahn ins Büro kommt. Es hat geklappt und war viel günstiger. Warum er vom 49-Euro-Ticket begeistert ist.

Von Oliver Schikora

Seit dem 1. Mai gibt es in Deutschland das 49 Euro-Ticket, "rund elf Millionen" Abos sind bislang laut Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) verkauft. Rund die Hälfte der Abos nutzen demnach Personen, die vorher schon ÖPNV-Abonnements hatten. Aber es gibt auch viele Pendlerinnen und Pendler, die wegen des Tickets auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen sind. Die Quote an Neukundinnen und Neukunden, die bisher so gut wie nie Bus und Bahn gefahren sind, ist laut Verband leicht gestiegen.

Redakteur Oliver Schikora gehört zu diesen neuen ÖPNV-Nutzern. Er fährt aus dem Landkreis Bad Kissingen nach Schweinfurt. Im Selbstversuch hat er getestet, ob das 49-Euro-Ticket eine Alternative wäre und er in Zukunft nicht besser auf den ÖPNV umsteigt.

