Würzburg

04:00 Uhr

Mit dem Flieger in den Urlaub trotz Klimawandel? 6 Menschen aus Würzburg erzählen, was ihr Gewissen dazu sagt

Plus Fliegen schadet der Umwelt. Kann man sich Flugreise trotzdem noch erlauben? Bei einer Straßenumfrage hat sich die Redaktion in der Würzburger Innenstadt umgehört.

Von Franziska Jahn Artikel anhören Shape

Flugzeuge stoßen sehr viel CO2 aus und schaden damit der Umwelt - das ist unbestritten. Dennoch wollen viele Menschen nicht auf den Sommerurlaub in weiter Ferne verzichten. Lässt sich das mit dem eigenen Gewissen noch vereinbaren? Das sagen 6 Menschen aus Würzburg und Umgebung.

1. Sylvia Löttgen (60) aus Hettstadt, Sekretärin: "Ich trenne meinen Müll und versuche, viel CO2 einzusparen und das Fliegen dadurch zu kompensieren."

"Dieses Jahr fliege ich nicht in den Urlaub, sonst aber schon. Dann geht es meistens etwas weiter weg, nach Südostasien oder in die Karibik. Vor Ort sind wir dann meist Low-Budget unterwegs. Wir steigen nicht in großen Hotels ab und reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das haben wir immer schon so gemacht und das lasse ich mir auch nicht nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen