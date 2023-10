Seifriedsburg

29.10.2023

Mit dem Mopedauto zur Schule: Marie-Sophie Görtler aus Seifriedsburg zuckelt mit 45 km/h nach Gemünden und Karlstadt

Plus Die Schülerin aus Seifriedsburg brauchte ein verlässliches Verkehrsmittel für den Schulweg. Wieso sie sich für ein 45-km/h-Auto entschied und wie ihre Erfahrungen damit sind.

Von Tabea Goppelt

Von außen sieht es aus wie ein Smart, innen ebenfalls wie ein ganz normales Auto. Selbst eine Klimaanlage und Bluetooth zum Musikhören stecken in dem kleinen Gefährt. Der große Unterschied prangt als Sticker hinten auf der Kofferraumtür: Die Zahl 45 steht in schwarzen Ziffern auf weißem Hintergrund. Das heißt, dass dieses Auto nur 45 Stundenkilometer fährt, "Mopedauto" werden solche Fahrzeuge auch genannt. Am Steuer sitzt normalerweise Marie-Sophie Görtler. Die Schülerin aus Seifriedsburg brauchte ein verlässliches Verkehrsmittel für den Schulweg.

Zu der Entscheidung für ein Mopedauto führten mehrere Gründe, ihr Fall ist komplex: Schon mit 15 Jahren und einem Führerschein der Klasse AM für Moped und Roller darf man ein solches Auto fahren. In diesem Alter wollte Görtler von der Realschule in Gemünden auf das Gymnasium wechseln. Ohne Französisch in der Realschule war es ihr allerdings nicht möglich, das Gemündener Gymnasium zu besuchen; in Karlstadt konnte sie mit Spanisch einsteigen. Das bedeutete einen Schulweg von über 20 Kilometern; mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist einmal Umsteigen inklusive.

