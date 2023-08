Knetzgau

03:55 Uhr

Mit dem Wohnmobil durch Norwegen: Impressionen aus dem hohen Norden

Plus Mit spektakulärer Landschaft, nie untergehender Sonne und traumhaften Straßenführungen wirbt die Tourismusbranche Norwegens für ihr Land. Bericht einer Erkundungstour.

Von Wolfgang Aull Artikel anhören Shape

Norwegen: das Nordkap hat magische Anziehungskraft, die Lofoten haben ihren Ruf als Geheimtipp abgelegt, und das Norwegisch-Russische Grenzgebiet gilt als Naturparadies zwischen der Taiga und der Arktis. In der Erwartung, spektakuläre Eindrücke und Bilder einfangen zu können, begaben meine Frau und ich uns drei Wochen lang auf eine Erkundungstour – 5000 Kilometer mit dem Wohnmobil durch Norwegen.

Übernachten unter freiem Himmel

In Norwegen gilt, auch für Wohnmobilisten, das Jedermannsrecht: auf dem Land, in Wäldern und auf Bergen ist es erlaubt, unter freiem Himmel zu übernachten. Sofern der Schlafplatz mindestens 150 Meter vom nächsten bewohnten Haus entfernt ist. Pflicht ist, keinerlei Abfall zu hinterlassen. Das ist einfach, dank des dichten Netzes an Rastplätzen mit Mülleimern, gepflegten öffentlichen Toiletten und Entleerungsstationen.

