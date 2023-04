Mit finanzieller Hilfe vom Freistaat Bayern soll der Traum vom Eigenheim wahr werden - doch davor warnen Verbraucherschützer

Plus Steigende Zinsen und Baukosten verteuern den Kauf oder Bau einer eigenen Immobilie. Welche staatliche Hilfe Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verspricht.

In Bayern gelte: "Eigentum vor Plattenbau", findet Ministerpräsident Markus Söder ( CSU). Doch der Traum vom Eigenheim schwindet mit steigenden Zinsen und Baukosten selbst für viele Besserverdiener. Söder verspricht deshalb staatliche Hilfe: "Wir schaffen mit dem zinsverbilligten Bayern-Darlehen sowie Bürgschaften beim Eigenkapital neue Chancen auf Wohneigentum."

Doch können die angekündigten Programme tatsächlich helfen beim Immobilienkauf? Oder geht es Söder im Landtagswahlkampf vor allem um positive Schlagzeilen? Schließlich ist sein Versprechen, mit der staatlichen "Bayernheim" bis 2025 rund 10.000 bezahlbare Miet-Wohnungen zu bauen, längst geplatzt. Zuletzt hatte Söders Regierung jedenfalls bereits einen "Wohnraum-Booster" angekündigt, der etwa höhere staatliche Zuschüsse für die Baubranche beim Mietwohnungsbau verspricht.