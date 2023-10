Mit flexiblen Arbeitszeiten hat die Uniklinik Würzburg 180 Pflegekräfte angeworben: 3 von ihnen teilen ihre Erfahrungen

Plus Mit dem Programm "Flex4UKW" schafft sich die Uniklinik Würzburg einen Pool an Springern. Über die Arbeitszeiten entscheiden sie selbst.

Im Kampf gegen Personalnot in der Pflege geht die Uniklinik Würzburg neue Wege. Das Versprechen: Arbeite, wann und wieviel du willst. Im Gegenzug steckt im neuen Arbeitszeitmodell "Flex4UKW" der Uniklinik der folgende Deal: Wer sich seine Zeiten aussucht, muss dafür flexibel in unterschiedlichen Stationen einsetzbar sein.

Manche dieser Pflegekräfte arbeiten jeden Tag auf einer anderen Station – je nachdem, wo gerade Personal ausfällt oder Engpässe herrschen. Der Uniklinik steht damit ein Pool von Springern zur Verfügung, der das Stammpersonal entlastet.