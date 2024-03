Würzburg

17:00 Uhr

Mit interaktiver Karte: Wo öffentliches Kiffen in Unterfranken verboten bleibt - und wo es bald möglich sein könnte

Der Konsum von Cannabis könnte ab April 2024 auch in Unterfranken in der Öffentlichkeit legal sein. Doch es gibt Einschränkungen für viele Orte und Plätze in einer Kommune.

Plus Die Cannabis-Legalisierung steht wohl kurz bevor. Doch nicht überall wird der Joint in der Öffentlichkeit dann erlaubt sein. So sieht es in Würzburg und der Region aus.

Von Jonas Keck

Wenn die Bundesländer Ende März im Bundesrat nicht noch Einwände erheben und einen Vermittlungsausschuss anrufen, wird der Konsum von Cannabis in Deutschland ab dem 1. April legal sein. Zumindest teilweise - denn nicht überall wird der Joint in der Öffentlichkeit erlaubt werden. Der Gesetzesentwurf, den der Bundestag gerade beschlossen hat, sieht einige Einschränkungen vor. Eine interaktive Karte zeigt, was die Legalisierung für einzelne Orte in Unterfranken bedeuten würde.

Untersagt bleibt das Kiffen auf Spielplätzen, vor Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Sportstätten. Und zwar jeweils in Sichtweite davon – also in 100 Metern Luftlinie um den Eingangsbereich. Das dient dem Bundesgesundheitsministerium zufolge dem Kinder- und Jugendschutz. Der Konsum von Marihuana und Haschisch "in unmittelbarer Gegenwart" von unter 18-Jährigen soll verboten sein.

