Mit Laserpointer auf Polizeihubschrauber gezielt: Ausweichmanöver über Würzburg verhindert Schlimmeres

Plus Ein Polizeihubschrauber wurde während einer Vermisstensuche am Samstag über Heidingsfeld mit einem Laserpointer geblendet. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.

Nur durch ein sofortiges Ausweichmanöver konnte der Pilot eines Polizeihubschraubers am Samstagabend Schlimmeres verhindern. Wie die Polizei Unterfranken berichtet, wurde der Polizeihubschrauber der Hubschrauberstaffel Roth während einer Vermisstensuche im Bereich Heidingsfeld mit einem Laserpointer geblendet.

Am Samstagabend sei der Hubschrauber im Bereich Heidingsfeld geflogen, um die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bei der Suche nach einem Vermissten zu unterstützen.