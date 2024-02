Würzburg

11:00 Uhr

"Mit linken Wölfen heulen" – Nach Aussage von Andrea Behr: Sind Würzburger Demos gegen Rechtsextremismus zu weit links?

Rund 10.000 Menschen protestierten am 3. Februar in Würzburg gegen Rechtsradikalismus und für die Demokratie.

Plus Für die CSU-Landtagsabgeordnete Andrea Behr sind "vermeintliche Demonstrationen gegen rechts" nicht akzeptabel. Eine Nachfrage dazu bei Demo-Beteiligten, CSU-Politikern und dem OB.

Von Torsten Schleicher

Rund 10.000 Menschen waren es nach Schätzung der Veranstalter, die am 3. Februar auf einer der größten Demonstrationen der jüngeren Würzburger Geschichte auf die Straße gingen. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen rechts - Keine Ruhe dem Faschismus" demonstrierten sie gegen das Erstarken der in Teilen rechtsextremen AfD, gegen Rassismus und für den Schutz der Demokratie.

Es war nicht die erste Demo in Würzburg, seit bekannt wurde, dass sich Ende November 2023 in einer Potsdamer Villa Rechtsextreme getroffen und über einen "Masterplan zur Remigration" gesprochen hatten. Schon im Januar hatten zwei Kundgebungen stattgefunden, an denen 2000 und 3000 Menschen teilgenommen hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen