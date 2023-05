Energiewende: Wie Nano-Technologie helfen kann, Öko-Strom besser zu speichern

Plus Öko-Strom effektiv zu speichern, ist eine Top-Herausforderung der Energiewende. Winzig kleine Teilchen können dabei eine große Rolle spielen. Würzburger sind hier vorne dabei.

Es geht um Winzlinge mit enormem Potenzial: Nano-Teilchen können helfen, herkömmliche Akkus und andere Energiespeicher effektiver zu machen. In Würzburg laufen dafür wichtige Fäden zusammen. Dabei wird klar: Beim Speichern etwa von Strom tut sich auf dem Markt gerade eine Menge.

Ein Millimeter geteilt durch eine Million, das ist ein Nanometer. So winzig sind Nano-Teilchen, die sich in unserem Alltag mitunter als sehr nützlich erweisen. Werden zum Beispiel Türklinken oder medizinische Gegenstände mit einer hauchdünnen Nano-Schicht aus Silber versehen, wirken sie antibakteriell. Lack kratzfest machen, Brillengläser entspiegeln, Funktionskleidung wasserabweisend herstellen: Das sind weitere Beispiele für den Einsatz von Nano-Beschichtungen.