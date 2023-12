Würzburg

14.12.2023

Mit Pappschildern und aggressivem Verhalten: Sind auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt Bettlerbanden unterwegs?

Plus Mehrfach wurde der Redaktion berichtet, dass sich Bettler auf dem Weihnachtsmarkt vor die Besucher stellen und um Geld betteln würden. Handelt es sich hierbei um Banden?

Im Dezember findet in Würzburg auf dem Marktplatz der Weihnachtsmarkt statt. Auffällig sind in diesem Jahr dort viele bettelnde Menschen - das berichten mehrere Besucherinnen und Besucher dieser Redaktion. Mit Pappschildern würden sich die vermeintlich Hilfsbedürftigen vor die Menschen stellen und diese um Geld bitten. Handelt es sich hierbei um organisierte Bettlerbanden? Was sagen Polizei, Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) und der Sprecher der Marktkaufleute?

Handelt es sich bei den Bettlern um organisierte Banden?

Die Stadt Würzburg berichtet auf Anfrage, dass der Kommunale Ordnungsdienst in der ersten Woche des Marktes festgestellt habe, dass es ein erhöhtes Bettleraufkommen in der Innenstadt gegeben habe, "namentlich durch bandenmäßiges Zusammenwirken von auch aggressiv

bettelnden Personen, die aktuell allesamt aus Rumänien stammen." Dies sei in der ersten Woche auch auf dem Weihnachtsmarkt bei Streifengängen und durch Hinweise der Marktbeschicker aufgefallen.

