Herschfeld

12:34 Uhr

Mit über 2 Promille beim Pinkeln in die Saale gefallen: Mann hält sich mit Liegestützen warm

Ein betrunkener Mann ist beim Pinkeln (Symbolfoto) in Herschfeld in die Saale gefallen.

Plus In der Nacht ist die Polizei von Bad Neustadt nach Herschfeld gerufen worden. Ein betrunkener Mann fiel kopfüber in die Saale. Und das bei nur sieben Grad.

Von Christian Hüther Artikel anhören Shape

Einen nächtlichen Einsatz der besonderen Art gab es für die Polizei Bad Neustadt. Wie es im Pressebericht heißt, war ein betrunkener Mann am frühen Mittwochmorgen, gegen 3 Uhr, in Herschfeld unterwegs. Er befand sich auf dem Heimweg und wollte sich in der Nähe des Feuerwehrhauses erleichtern. Hierzu trat er an das Ufer der Saale heran.

In die Saale bei Herschfeld gefallen: Mann war komplett durchnässt

Aufgrund seiner Alkoholisierung hatte er mit dem Gleichgewicht zu kämpfen. Noch vor dem Urinieren kippte er laut Polizei nach vorne und fiel kopfüber in die Saale. Der Mann war danach komplett durchnässt und es herrschte eine Außentemperatur von sieben Grad.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen