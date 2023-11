Prichsenstadt

17:00 Uhr

Mit vielen Bildern: Prichsenstadt leuchtet und verwandelt sich trotz Regen in ein stimmungsvolles Lichtermeer

Für einen Abend leuchtete Prichsenstadt wieder einmal in allen Farben – und trotz des schlechten Wetters kamen viele Besucher in die illuminierte Stadt.

Plus Auch wenn das Wetter nicht mitspielte, strahlte und glitzerte die Altstadt in den schönsten Farben. Eine magische Nacht, von der sich viele Gäste am Samstag inspirieren ließen.

Das Wetter hat "Prichsenstadt leuchtet" diesmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Fast pünktlich mit Einsetzen der Dämmerung, als die meisten Besucherinnen und Besucher ins Städtchen strömten, um die illuminierten Gassen und Häuser zu besuchen, setzte am Samstag der Regen ein. Zwischendurch hörte es zwar immer wieder mal für kurze Zeit auf, doch das blieben meist nur kurze Momente.

Regenschirm und entsprechende Kleidung halfen wenig, zumal der Wind die Sache teilweise unangenehm begleitete. Unentwegte gab es dennoch, die sich von den unwirtlichen Umständen nicht abhalten ließen und am frühen Abend die Gassen füllten. Viele Familien mit Kindern schlenderten durch das Westtor und die geschmückte Hauptstraße entlang, so dass gegen 18 Uhr doch einiges los war – sehr zur Freude der Verantwortlichen. "Als ich gegen 15.30 Uhr gekommen bin, waren schon die Ersten da", erzählte Zweiter Bürgermeister Peter Eschenbacher. "Zu der Zeit war es noch trocken. Man sieht, die Leute wollen mal raus."

