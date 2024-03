Bad Königshofen

Mit vielen Bildern: Wie die Demo für Demokratie in Bad Königshofen zu Herzen und in die Beine ging

Volles Haus auf dem Marktplatz Bad Königshofen: Gut 550 Demonstrantinnen und Demonstranten dürften es gewesen sein, die am Samstagmittag für Demokratie und Vielfalt in einer toleranten Gesellschaft eintraten.

Plus Bad Königshofen ist Musterknabe in Sachen Integration. Eine Kundgebung für Toleranz und Offenheit passt also in die Stadt. Am Samstag lockte sie rund 550 Personen.

Von Gerhard Fischer

Der Wettergott, der für das Grabfeld zuständig ist, ist durchaus ein Freund von Demokratie und Vielfalt, auch wenn die Zusammenstellung von Sonne, Schauern, blauem und grauem Himmel dann doch etwas zu bunt geriet am Samstag zur Mittagszeit. Aber das Wetter wollte offenbar nur so bunt und vielfältig sein, wie es sich die große Demonstrantenschar von der deutschen Gesellschaft wünscht.

Zwischen Hoffen und Bangen gingen die Blicke am Vormittag in den Himmel von Bad Königshofen. Für Frank Helmerich, Roland Köth und die anderen Organisatorinnen und Organisatoren der Kundgebung blieb es wettermäßig bis zuletzt spannend, während der riesengroße, aufblasbare Regenbogen über die Bühne gespannt wurde, letzte Technik-Checks gemacht wurden und ein ungünstig geparktes Auto, das nicht anspringen wollte, kurzerhand mit Menschenkraft zur Seite geschoben wurde.

