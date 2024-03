Lohr

29.03.2024

Mit vielen Fotos: Seit mehr als 360 Jahren feiert Lohr die Karfreitagsprozession

Rote Stoffbänder symbolisieren die "Gnadenströme" und gehen von den Wunden des Gekreuzigten aus. Sie machen das Kreuz zu einer der eindrucksvollsten Figuren in der Karfreitagsprozession.

Plus Trotz Regens säumten in diesem Jahr einige tausend Zuschauer den Prozessionsweg durch die Lohrer Altstadt.

Von Wolfgang Dehm

Begleitet von dumpfen Paukenschlägen, Passionschorälen und Trauermärschen zog die Lohrer Karfreitagsprozession – wie seit mehr als 360 Jahren – am Freitagvormittag durch die Lohrer Altstadt. Trotz anhaltenden Regens säumten einige tausend Zuschauer aus nah und fern den Prozessionsweg.

In der Prozession, in der lebensgroße Figuren mitgetragen werden, wird das Leiden und Sterben Jesu Christi in 13 Bildern dargestellt. Vom letzten Abendmahl bis zum toten Christus im Grab reichen die Szenen. Die letzte Figur, die des Propheten Jona im Bauch eines Walfisches, weist symbolisch auf die Auferstehung Jesu hin. Betreut und getragen werden die Figuren von Angehörigen verschiedener Berufsgruppen.

