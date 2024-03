Bischofsheim

02.03.2024

"Mit Wirtschaftlichkeit hat das nicht mehr viel zu tun": Die Rhöner Lift- und Loipenbetreiber sind frustriert

Plus In der Rhön war in diesem Winter an nur wenigen Tagen Skisport möglich. Die Betreiber sprechen von einem "Draufleggeschäft" und einer "Katastrophe".

Von Sigrid Brunner

Selten hielt die Skisportsaison in der Rhön so früh Einzug wie in diesem Winter. Bereits im November gab es Schnee, die Loipen wurden gespurt und die Skilifte nahmen ihren Betrieb auf. Die Wintersportbegeisterten zog es in Scharen in die Rhön. Die weiße Pracht nahm jedoch ein baldiges Ende. Nach einem kurzen Schnee-Intermezzo im Januar brachte ein Wärmeeinbruch auch in höheren Lagen Regen und die vergleichsweise milden Temperaturen wollten im weiteren Verlauf des Winters nicht mehr weichen. Dementsprechend frustriert fällt die Bilanz der Lift- und Loipenbetreiber aus.

Matthias Adrian vom Arnsberg: "Irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir zusperren müssen"

"Es war eine sehr schlechte Saison", sagt ein enttäuschter Matthias Adrian, Skiliftbetreiber am Arnsberg in Oberweißenbrunn. An nur sechs Tagen lief der Lift und auch nur der kurze A2. Der lange A1 sei gar nicht in Betrieb genommen worden. Im Winter zuvor sei man auf 17 Skitage gekommen, davor waren es 21.

