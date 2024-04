Marktbreit

10:53 Uhr

Lkw-Unfall auf der A7 bei Marktbreit: Lastzug mit zwölf Tonnen Fleisch brennt – eine Fahrspur ist noch gesperrt

Der Anhänger eines Lastzugs mit zwölf Tonnen Fleisch an Bord fing am frühen Montagmorgen auf der A7 bei Marktbreit Feuer. Wegen der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Würzburg über Stunden gesperrt.

Von Andreas Brachs, Folker Quack

Kurz nach Mitternacht ist am frühen Montagmorgen der Anhänger eines Fleischtransporters auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, war der Lastzug auf der Autobahn zwischen Marktbreit und Kitzingen unterwegs, als der Anhänger zu brennen begann. Das Gespann hatte zwölf Tonnen Schweinehälften geladen. Ursache des Feuers war wohl ein technischer Defekt.

Nach Auskunft der Marktbreiter Feuerwehr gelang es dem Fahrer noch, den Anhänger auf dem Standstreifen zu parken und den Lastwagen abzukoppeln, so dass das Zugfahrzeug unbeschädigt blieb. Auch der Fahrer trug keine Verletzungen davon. Kurz danach waren die Feuerwehren aus Marktbreit und Kitzingen vor Ort. Die Löscharbeiten am Kühlanhänger zogen sich allerdings drei Stunden hin, so dass auch die Wehren aus Ochsenfurt und Obernbreit zur Unterstützung alarmiert wurden. Insgesamt waren 67 Feuerwehrleute sowie Helfer des BRK im Einsatz.

