Mitarbeitermangel: Die Klinik Kitzinger Land holt Pflegekräfte aus Marokko und Pflegeschüler aus Indien

Das Pflegepersonal in den Krankenhäusern wird knapp (Beispielbild). Deshalb geht die Klinik Kitzinger Land nun neue Wege auf der Suche nach Nachwuchs.

Plus Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, setzt das Kreiskrankenhaus auf Anwerbung von Ausländern. Worauf die Klinik Wert legt, wen sie holen will und wie das funktioniert.

Von Andreas Brachs

Der Applaus auf den Balkonen, der während der Corona-Pandemie aufbrandete, ist verebbt. Die Pflegekräfte sind inzwischen wieder allein mit ihren Problemen. Den Alltagshelden bleibt oft nur der Alltag. "Pflege hat keine hohe Wertigkeit in Deutschland", beschreibt Birgit Jakob, Pflegedienstleiterin an der Klinik Kitzinger Land, nicht nur ein Gefühl, sondern eine Lage.

Mit Folgen. Dem Kreiskrankenhaus fehlt es inzwischen wie vielen anderen Kliniken an Pflegepersonal. "Schlecht bis sehr schlecht" sei die Möglichkeit, an Nachwuchs zu kommen. Und die Prognosen sagen noch schlechtere Zeiten voraus, wenn einerseits Babyboomer-Jahrgänge in Rente gehen und andererseits genau sie noch mehr Pflegebedarf anmelden werden.

