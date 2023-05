"Mobilität der Zukunft": Grüne fordern Ausbau der direkten Bahnverbindung Stuttgart-Würzburg-Erfurt

Plus Frankfurt, München und Hamburg sind von Würzburg aus schnell und ohne Umsteigen mit der Bahn zu erreichen, Erfurt und Stuttgart nicht. Was sich aus grüner Sicht ändern muss.

Es geht um zusätzliche Gleise und die komplette Elektrifizierung: Die Grünen in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen fordern einen Ausbau der Bahntrasse Stuttgart-Würzburg-Erfurt. "Attraktive Zugverbindungen sind das Rückgrat zukünftiger Mobilität", fasst der Würzburger Landtagsabgeordnete Patrick Friedl das Ergebnis einer "Süddeutschen Bahnkonferenz" zusammen, zu der sich grüne Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie Landtags- und Bundestagsabgeordnete der drei Bundesländer in Würzburg getroffen hatten.

Richtung Frankfurt/Köln, Nürnberg/ München oder Hannover/Hamburg sind Bahnreisende von Würzburg aus auf direktem Wege nicht nur regelmäßig, sondern auch ziemlich schnell unterwegs. Nach Erfurt indes führt die schnellste Verbindung - eine Stunde, 50 Minuten - erst mit dem Regionalzug bis Bamberg und von dort weiter mit dem ICE.