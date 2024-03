Rottendorf

15:15 Uhr

Modekonzern s.Oliver: Warum Geschäftsführer Jürgen Otto nach nur 14 Monaten überraschend wieder geht

Plus Die Schlagzeilen um Modekonzern s.Oliver reißen nicht ab. Bei der Mitteilung über die jüngste Chefpersonalie des Unternehmens aus Rottendorf wurde aber einiges klarer.

Von Jürgen Haug-Peichl

Es war am Montag die Überraschung in der Wirtschaft Unterfrankens – mit vielen Fragezeichen: Nach etwas mehr als einem Jahr räumt Top-Manager Jürgen Otto beim Modekonzern s.Oliver in Rottendorf (Lkr. Würzburg) den Chefsessel. Allmählich wird klarer, was die Hintergründe sind.

Das Unternehmen hatte am Montagnachmittag mitgeteilt, dass Otto "seine Aufgaben sukzessive" an die vier anderen Mitglieder der Geschäftsführung abgeben werde. Neben dem 59-Jährigen besteht dieses Team aus Kai Bauknecht, Sonja Balodis, Carsten Schmitz und Thomas Rothe. Sie sind zum Teil erst seit wenigen Monaten dabei. Einen Nachfolger für Otto soll es dem Vernehmen nach in diesem Gremium nicht geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen