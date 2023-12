Würzburg

03.12.2023

"Möge die Macht mit Würzburg sein": Ministerpräsident Söder bestens gelaunt bei der Eröffnung der Mainfranken Theaters

Plus Die Baufreigabe kam erst am Vortag um 16.08 Uhr: Am Samstag wurde mit einem Festakt und einer Schauspielpremiere das neue Kleine Haus in Betrieb genommen.

Die kühn geschwungene Wendeltreppe ist vorerst nur zur Hälfte begehbar: vom ersten in den zweiten Stock. Die untere Hälfte liegt noch hinter der Trennwand zwischen Großem und Kleinem Haus des Mainfranken Theaters. Das Kleine Haus wurde nun endlich - mit dreieinhalb Jahren Verspätung - am Samstag in Betrieb genommen. Mit einem Festakt und einer Schauspielpremiere.

Die Gründe für Verspätung, für Kostensteigerungen und für Umbesetzungen bei den ausführenden Firmen sind bekannt - beim Festakt kam dennoch kaum ein Redner umhin, sie zumindest zu streifen. Allein schon, um die große Freude darüber zu erklären, dass es nun wirklich geklappt hat: Die neue Spielstätte mit der Schauspielbühne für 330 Gäste, dem Ballettsaal und zwei Probebühnen ist eröffnet. Intendant Markus Trabusch sollte später mit Hugo von Hoffmannsthal gar von einem "heiligen Tag" sprechen.

