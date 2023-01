Molotow-Cocktail, Pyrotechnik, Pfefferspray: Wie ein Würzburger Aktivist die Räumung in Lützerath erlebt

Plus Lützerath soll dem Braunkohle-Abbau weichen. Protestierende wollen das verhindern. Einer von ihnen kommt aus Würzburg und berichtet, wie sich die Lage vor Ort entwickelt.

Es ist ein kleines unscheinbares Dorf zwischen Mönchengladbach, Köln und Aachen. Doch spätestens seit vergangener Woche kennt jeder den Namen des Dorfes Lützerath. Weil sich unter dem Ort große Braunkohlevorkommen befinden, soll er abgebaggert werden. Dort soll dann der Tagebau "Grazweiler" errichtet werden – so hat es die Bundesregierung gemeinsam mit dem Energiekonzern RWE beschlossen.