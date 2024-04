Monika und Michael Nätscher aus Steinfeld haben ihren Investor bei "Die Höhle der Löwen" gefunden

Plus Mit einer Drachenblut-Zahnpasta traten die Geschwister vor die Jury der Fernsehsendung, bei der Gründer um Investoren werben. Sie stießen auf Begeisterung, aber auch auf Zweifel.

"Wow, das sind große Player, mit denen ihr euch anlegt." Mit diesen Worten beginnt Ralf Dümmel seine Einschätzung zur Drachenblut-Zahnpasta von "good decision.", dem Unternehmer-Duo aus Steinfeld. Dümmel ist der letzte Investor, auf den Monika und Michael Nätscher in der TV-Sendung " Die Höhle der Löwen" noch zählen können. "Ich sehe große Risiken, da mitzuwirken. Ich wette deshalb nicht mit", sagt beispielsweise Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer.

Auch die anderen drei Juroren können sich nicht zum letzten Schritt durchringen, obwohl die Idee und Story auf Begeisterung stoßen: Eine Auswanderin, die in Ecuador mit einem Wohltätigkeitsverein erst Müllsammelaktionen organisiert und schließlich nachhaltige Produkte auf den ecuadorianischen Markt bringt – mit Erfolg. Mit den Erlösen vor Ort wird eine Organisation unterstützt, die Kindern spielerisch das Thema Nachhaltigkeit vermittelt. Ein Win-Win-Projekt für alle Beteiligten.