Montagmorgen beim Hausarzt: Wie eine Kitzinger Praxis dem Ansturm der Patienten trotzt

Plus Zu wenig Personal, zu viele Patienten, Frust und lange Wartezeiten: Experten warnen vor einem Kollaps der Praxen. Wie sieht es in der Region wirklich aus?

Montagmorgen, zwei Minuten nach acht. Das Telefon blinkt. Acht Anrufe stehen auf der Rückrufliste, drei Patienten warten vor der Anmeldung. Durch die gekippten Fenster zieht schwül-warme Luft in die Hausarztpraxis in Kitzingen.

Dr. Tobias Freund schlüpft in seine Turnschuhe. "Montage sind immer stressig", sagt der Allgemeinmediziner, der seit 2018 zusammen mit Dr. Matthias Hock die Praxis führt. Der Ansturm der Patientinnen und Patienten ist Alltag in den hellen Sprechzimmern, ein Kraftakt. Wie schaffen die beiden jungen Ärzte das?