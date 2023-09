Tod eines 14-Jährigen in Lohr: Mutmaßlicher Täter hatte die Pistole eines Nachbarn in seiner Wohnung versteckt

Plus Zu der Bluttat in Lohr hat die Polizei inzwischen weitere Details ermittelt, etwa zur möglichen Tatwaffe. Über das Motiv des 14-Jährigen rätseln die Ermittler noch.

Mit einem einzigen Schuss aus der Pistole eines Nachbarn soll ein 14-Jähriger am Freitag in Lohr (Lkr. Main-Spessart) mutmaßlich einen Gleichaltrigen erschossen haben. Ermittlungen der Würzburger Kripo und der Staatsanwaltschaft haben inzwischen die Herkunft der Mordwaffe, einer Pistole, geklärt.

Demnach ist die Pistole am Landratsamt ordentlich eingetragen. Aber nicht für ein Familienmitglied des Beschuldigten, wie manche Medien zunächst mutmaßten. Nach Angaben von Polizeisprecher Enrico Ball steht fest: Ein 66 Jahre alter Bewohner desselben Mehrfamilienhauses ist der legale Besitzer der Pistole vom Kaliber neun Millimeter.