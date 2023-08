Mord an Cornelia Hümpfer: US-Gericht beschließt Auslieferung des Verdächtigen nach Franken und nennt neue Details

Plus 45 Jahre nach dem Mord an Cornelia Hümpfer haben Schweinfurter Ermittler eine andere Sicht auf das Geschehen von 1978. Zweimal kam der Verdächtige haarscharf davon

Die Suche nach dem Mörder der 18-jährigen Cornelia Hümpfer aus Dittelbrunn (Lkr. Schweinfurt) dauerte 45 Jahre. Dabei hatten Schweinfurter Ermittler schon nach fünf Tagen den heute dringend Tatverdächtigen Tommy M. 1978 kontrolliert. Doch der präsentierte damals ein Alibi. Die Ermittler ließen den US-Soldaten wieder laufen.

Dass das 18 Jahre alte Mordopfer damals insgeheim eine intime Beziehung zu dem mutmaßlichen Mörder hatte, fanden die Ermittler erst später heraus.